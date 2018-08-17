ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية بتهمة النصب على المواطنين بحجز شقق وشاليهات وهمية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي متخصص فى النصب على المواطنين عن طريق وعدهم بالحصول على فرصة لتملك شقق وشاليهات بعدد من القري السياحية بالمحافظات الساحلية والتى تقوم الشركة ببنائها ،وتم ضبط المتهمين داخل مكتب للتسويق العقاري والسياحي بدون ترخيص بمدينة المنصورة تابع لهم.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير المباحث المديرية ، بتحرير 7 مواطنين بلاغات إلى مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد العجوز، يتهمون فيها شركة عقارية خاصة بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم حجز شاليهات لهم بقرى سياحية أدعوا ملكيتها على خلاف الحقيقة.

وأكدت تحريات المقدم أكرم صيام، وكيل مباحث الأموال العامة، صحة البلاغات وأن شركة خاصة في شارع الترعة بمدينة المنصورة تمتلكها سيدتين ومعهم مجموعة من الأشخاص بإيهام المواطنين بحجز شاليهات لهم بقرى سياحية والنصب عليهم.

وتم استصدار إذن النيابة، وتم اعداد مأمورية برئاسة العقيد احمد العجوز رئيس مباحث الاموال العامة ، وتم مداهمة مقر الشركة، وتم إلقاء القبض على كلا من نسمة. ص. م 31 سنة، حاصلة على بكالوريوس علوم، و مقيمة بمنطقة المجزر، ورانيا. ع. ا 25 سنة، سكرتارية ومقيمة بالمنزلة، واسلام. م. ع 26 سنة، سائق، وبحوزته كارنية محاماة ولا يزاول المهنة، ومقيم بقرية سلنت مركز المنصورة، و محمد. إ. م 26 سنة، محاسب، مقيم في أجا، و محمد. ا. ع 28 سنة، علاقات عامة ومقيم في أجا، بالإضافة إلى سيدة أخرى شريكة هاربة

وكشفت تحريات مباحث الاموال العامة الى ان المتهمة الاولي صادرة ضدها حكم نهائي بالحبس ثلاثة سنوات باحد القضايا ، كما ان المتهمين يقوموا باستغلال بعض الشباب بالوقوف بمحطات الوقود لإيهام المواطنين بالكسب معهم نظير دخولهم المحطة ، ويتم دعوتهم للشركة وعرض احد الشقق والشاليهات عليهم ، مقابل دفع مقدم 20 الف جنية والباقي على اقساط

حرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى العرض على نيابة أول المنصورة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بإشراف المستشار أيمن عبد الهادي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية