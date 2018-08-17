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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:04 ص
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صور.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بمرسى علم

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:04 ص
صور.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بمرسى علم جانب من الحادث
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شهد طريق القصير - مرسى علم فى البحر الأحمر، حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس، أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين، ونقل المصابين والجثث إلى مستشفى القصير المركزى.

تلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا بتصادم أتوبيس وميكروباص بطريق "القصير - مرسى علم"، أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

ودفع مرفق الإسعاف بـ10سيارات إلى موقع الحادث، ونقلت إلى مستشفى القصير وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرور ورفعت آثار الحادث من الطريق.

كما قامت إدارة مرور البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، بعمل تحويلات مرورية بطريق "القصير- مرسى علم".

وقالت الدكتورة نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم نقل عدد من مصابى حادث مرسى علم إلى مستشفيات القصير والغردقة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى القصير، بينما تم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

المصابين
المصابون
 
تدخل الصحة
تدخل الصحة
 
جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث
 
جانب من علاج المصابين
جانب من علاج المصابين
 
علاج المصابين بالمستشفى
علاج المصابين بالمستشفى

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حادث مرسى علم

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