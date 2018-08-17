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صور.. ظاهرة البناء المخالف بمنطقة المعراج بحى البساتين تهدد السكان

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:00 ص
صور.. ظاهرة البناء المخالف بمنطقة المعراج بحى البساتين تهدد السكان عقار مخالف
كتب سيد الخلفاوى
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انتشرت ظاهرة البناء المخالف بمنطقة "المعراج" التابعة لحى البساتين فى محافظة القاهرة، حيث يتم تعلية أدوار مخالفة بعدد كبير من العقارات على الرغن من أن أقصى ارتفاع بهذه المنطقة أرضى و4 أدوار.


 
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وقالت أغاريد أحمد، إحدى سكان المنطقة أن ملاك العقارات ينشأن أدوار إضافية على الأبنية بالمخالفة للقانون، وعندما يعترض سكان العقار يرهبوهم بـ"البلطجية" لحين إتمام انشاء الأدوار المخالفة فى ظل قلة الرقابة وعدم تنفيذ قرارات الهدم، مشيرا إلى أن الحى نفذ عدد كبير من الإزالات فى الفترة الأخيرة ولكن أصحاب العقارات يبنون من جديد فور انتهاء الحملة.

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ورصد "اليوم السابع" عدد من الأبنية المخالفة فى المنطقة حيث يتم تعلية أدوار إضافية بالعقارات ما يعد مخالفة للتراخيص، ما يزيد الضغط على شبكات المرافق والطرق المعدة مسبقا ليكون أقصى ارتفاع أرضى وأربع أدوار فقط.

 

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من جانبه أكد المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى البساتين،  جنوب القاهرة،  ان الحي يعمل على رصد الابنية المخالفة لهدمها، كما حرر عدد كبير من المحاضر للمخالفين. 

 

 
 

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