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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:20 م
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صور.. شاهد حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجنازة على الموتى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:52 م
صور.. شاهد حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجنازة على الموتى حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجنازة على الموتى
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي
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أدى ضيوف الرحمن وبينهم الحجاج المصريين صلاة الجنازة على عدد من الموتى داخل المسجد الحرام.
 
وتشهد منطقة الحرم إقبال كثيف من ضيوف الرحمن الذين أتوا من كل فج عميق، خاصة مع اقتراب بدء المشاعر المقدسة، وانتهاء عملية التفويج لمكة المكرمة،
وتقدم وزارة الداخلية المصرية تيسرات كبيرة للحجاج المصريين من خلال حجز فنادق تطل على الحرم، حتى لا يتكبدوا أى عناء أو مشقة بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم كافة التيسرات للحجاج.
 
الجنازة داخل الحرم
الجنازة داخل الحرم

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجنازة 2
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجنازة 2

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجنازة
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجنازة

صلاة الجنازة على الموتى
صلاة الجنازة على الموتى

 

 


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