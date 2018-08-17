صور.. شاهد حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجنازة على الموتى

أدى ضيوف الرحمن وبينهم الحجاج المصريين صلاة الجنازة على عدد من الموتى داخل المسجد الحرام.

وتشهد منطقة الحرم إقبال كثيف من ضيوف الرحمن الذين أتوا من كل فج عميق، خاصة مع اقتراب بدء المشاعر المقدسة، وانتهاء عملية التفويج لمكة المكرمة،

وتقدم وزارة الداخلية المصرية تيسرات كبيرة للحجاج المصريين من خلال حجز فنادق تطل على الحرم، حتى لا يتكبدوا أى عناء أو مشقة بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم كافة التيسرات للحجاج.