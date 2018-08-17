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صور.. شائعات حول اقتراب طلاق الملك الإسبانى فيليبى السادس والملكة ليتيسيا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:52 ص
صور.. شائعات حول اقتراب طلاق الملك الإسبانى فيليبى السادس والملكة ليتيسيا ملك اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى
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قبل ثلاثة أسابيع من الاحتفال بذكرى زواجهم، لا تزال تنتشر الشائعات فى إسبانيا عن طلاق ملك إسبانيا فيليبى السادس والملكة ليتيسيا، والتى تثير حالة من التوتر فى البلاد.

ووفقا لصحيفة "باناميركانا" البيروفية فإن الصحف البرتغالية قالت إن السبب الرئيسى وراء الطلاق الوشيك لملك اسبانيا وزوجته ليتيسيا هو الطابع السئ الذى أظهرته الملكة ليتيسيا على بوابات كاتدرائية بالما دى مايوركا، أثناء لقائها بالملكة دونا صوفيا، حيث ظهر الخلاف الملكى بإسبانيا في مشهد التقطته عدسات الكاميرات حينما حاولت الملكة صوفيا، الملكة الأم الوقوف بجانب حفيداتها أثناء التقاط الصور التذكارية عقب حضور أعضاء العائلة لقداس عيد الفصح بكاتدرائية بالما بجزيرة مايوركا.

ووقفت الملكة صوفيا، بجانب الأميرتين ليونور وصوفيا لالتقاط الصور قبل أن تتدخل زوجة ابنها الملك فيليبى، الملكة ليتيسيا، لتقف أمام الثلاثى فى محاولة لمنع المصورين من تصويرهن.

 فيليبى السادس وليتيسيا على وشك الطلاق

فيليبى السادس وليتيسيا على وشك الطلاق

 

وأظهر مقطع الفيديو دهشة ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، والد الملك فيليبى، من محاولات الملكة ليتيسيا اعتراض الصورة.

ويبدو أن الحب المفقود ليس فقط بين الملكتين، بل أظهر الفيديو إبعاد الأميرة ليونور  ليد جدتها أثناء إصرار الأخيرة على التقاط الصورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك فيليبى اكتشف سلوك الملكة غير الملائم لكونها ملكة إسبانية فى الآونة الأخيرة، مما جعله يفكر فى فصلها عن الحياة العامة.

طلاق ملك اسبانيا فيليبى السادس وليتيسيا
طلاق ملك اسبانيا فيليبى السادس وليتيسيا
 

كل هذه الشائعات انتشرت رغم ما ظهر من استقرار العلاقات بين الملك فيليبى السادس والملكة ليتيسيا خاصة بعد ظهورهما معا فى إجازة على الجزر اليونانية مع أطفالهما، وهناك من يقول إن الملكة حامل، وفى خضم هذه الشائعات لم يؤكد البيت الملكى أو ينكر هذه الشائعات تاركا الباب مفتوحا لجميع أنواع المضاربات.

وعلى الرغم من النظرات السلبية، من المفترض أن يحتفل الزوجان بالذكرى الـ14 من زواجهما.

ملك اسبانيا والملكة ليتيسيا فى اجازة سرية
ملك اسبانيا والملكة ليتيسيا فى اجازة سرية

 

ملك اسبانيا
ملك اسبانيا

 

 

 

 


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اسبانيا

ملك اسبانيا

فيليبى السادس

الملكة ليتيسيا

طلاق




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