صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد قوائم انتظار المرضى بالمستشفى الجامعى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ مرضى الحالات الحرجة الذين كانوا متواجدين بقوائم الانتظار بعد إجراء العمليات الجراحية لهم، وتفقد العناية المركزة التى تضم المرضى المقيمين لتلقى العلاج، واطمأن من خلال الشرح الوافى على جميع الحالات، وكذلك على ‏تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم، وشدد على ضرورة استعداد كافة أفراد ‏الفرق الطبية المعنية بهذه التخصصات لإتمام هذه المهمة القومية.‏

وأكد "القمرى"، أنه قد تم البدء فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضاء على قوائم ‏الانتظار للمرضى وبخاصة الحالات الحرجة منهم مثل عمليات القلب المفتوح، وقسطرة القلب ‏لكل من الكبار والأطفال، ومرضى زراعة الكلى، ومرضى تغيير المفاصل، ومرضى زراعة ‏القوقعة، ومرضى جراحات المخ والأعصاب، ومرضى جراحات الرمد، واستقبال تلك ‏الحالات الحرجة والاهتمام بها وتقليل فترات الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية العاجلة ‏تخفيفاً لمعاناة المرضى.‏