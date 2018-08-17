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صور.. حاكم دبى يشكل لجنة لإغاثة لمتضررى فيضانات " كيرالا" بالهند

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:06 م
صور.. حاكم دبى يشكل لجنة لإغاثة لمتضررى فيضانات " كيرالا" بالهند الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
كتب محمد مصطفى
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أدت الفيضانات فى ولاية كيرالا بجنوب غرب الهند إلى مصرع 164 شخصا، وفق حصيلة جديدة أعلنها رئيس الحكومة المحلية بيناراى فيجايان الجمعة، محذرا من أمطار غزيرة جديدة، ما دفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إلى تشكيل لجنة وطنية عاجلة لإغاثة المتضررين.

وقال عبر حسابه على موقع تويتر، : "خلال استعداد العالم الإسلامى لعيد الأضحى المبارك كان من الضرورى مد يد العون للمتضررين فى الهند، لذا فإن شعب الإمارات والجالية الهندية سيكونون يدا واحدة لإغاثة المتضررين".

وأضاف " أبناء ولاية كيرالا كانوا ولا يزالون جزءا من قصة نجاحنا في الإمارات .. واغاثتهم وإغاثة كل محتاج واجب وخاصة في هذه الأيام المباركة"

 

المتضررين من الفيضان
المتضررين من الفيضان

 

انقاذ المصابين
انقاذ المصابين

 

أهالى كيرالا
أهالى كيرالا

 

خسائر بسبب الفيضان
خسائر بسبب الفيضان

 

فيضانات كيرالا
فيضانات كيرالا

 

فيضانات
فيضانات

 

مصابى الفيضان
مصابى الفيضان

 

 


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