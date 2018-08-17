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صور..الولايات المتحدة تشكّل مجموعة عمل بشأن إيران لتعزيز الضغوط على طهران

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:35 ص
صور..الولايات المتحدة تشكّل مجموعة عمل بشأن إيران لتعزيز الضغوط على طهران مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الخميس عن تشكيل فريق جديد على مستوى رفيع لتركيز الجهود الأمريكية والدولية فى سبيل تعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على ايران.

وسيقود فريق "مجموعة العمل بشأن إيران" استراتيجية "الضغوط القصوى" التى تتبعها واشنطن لتغيير سلوك طهران، ويشمل ذلك فرض عقوبات محتملة على دول أخرى تقوم بمبادلات تجارية مع إيران.

وسيرأس المجموعة بريان هوك الذى سيكون الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول إيران، وهوك، الذى يشغل حاليا منصب مدير دائرة التخطيط السياسى فى وزارة الخارجية، كان مسؤولا عن الجهود التى أخفقت لحشد دعم حلفاء الولايات المتحدة لقرار الرئيس دونالد ترامب فى مايو الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال بومبيو "منذ نحو 40 عاما والنظام فى طهران مسؤول عن سيل من العنف وسلوك مزعزع للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا وايضا ضد الشعب الايرانى نفسه".

وأضاف "أملنا ان نتمكن فى يوم ما قريبا من التوصل الى اتفاق جديد مع ايران. لكن يجب علينا رؤية تغييرات أساسية فى سلوك النظام داخل حدوده وخارجها".

مايك بومبيو
مايك بومبيو

 

وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو

 

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

 


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