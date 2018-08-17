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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:31 م
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صور.. المرور: سيارات إغاثة ودفع رباعى على الطرق لتأمين الرحلات

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:33 م
صور.. المرور: سيارات إغاثة ودفع رباعى على الطرق لتأمين الرحلات عمليات التأمين
كتب عبد الرحمن سيد
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قامت الإدارة العامة للمرور، بشن حملات رادار ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة للحد من الحوادث والالتزام بالسرعات المقررة قانونا، برئاسة اللواء عصام شادى مدير الادارة العامة للمرور وسط انتشار الخدمات بمتابعة حركة السيارات.

كما شنت إدارة المرور حملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وحملات الكشف عن صلاحية الإطارات والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، لمواجهة أى أعطال من خلال الاتصال على 01221110000 والدفع بسيارات الدفع الرباعى للاستعداد لعيد الاضحى المبارك، وتردد المواطنين على المدن الساحلية.

 وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية و تنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة و التواجد الفعال على الطرق.

 
استمرار عمليات التأمين
استمرار عمليات التأمين

انتشار الخدمات المرورية
انتشار الخدمات المرورية

انتشار مكثف للقوات
انتشار مكثف للقوات

جانب من التأمينات
جانب من التأمينات

 


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