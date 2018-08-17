صور.. الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يتفقد مقار إقامة الحجاج المصريين

قاد اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، جولة مفاجئة على الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين بمكة المكرمة، للتأكد من راحتهم وتوفر كافة متطلباتهم.

وحرص الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، على الصعود لعدة طوابق فى الفنادق والالتقاء بضيوف الرحمن، وتحدث معهم عن مشاكلهم، فيما أعرب الحجاج عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التيسرات المقدمة لهم.

وحرصت سيدة مسنة على اعتراض جولة الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، مؤكدة له أن البعثة توفر لها كافة الإمكانيات التى تسمح لها بأداء الحج بسهولة ويسر، فيما حرص الرئيس التنفيذى لبعثة الحجج على تقبيل رأسها طالبًا منها الدعاء لمصر.