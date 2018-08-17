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صور.. البلجيكيون يجمعون 500 ألف زهرة لتكوين سجاد الزهور فى وسط العاصمة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:25 م
صور.. البلجيكيون يجمعون 500 ألف زهرة لتكوين سجاد الزهور فى وسط العاصمة سجاد الزهور
كتب: أحمد علوى
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سلطت وسائل الإعلام البلجيكية على "سجادة الزهور" الشهيرة التى تقع  فى وسط العاصمة بروكسل.

وقالت وسائل الإعلام، إن عشاق الزهور البلجيكيون تغلبوا على حرارة الصيف الشديدة وفرشوا 500 ألف زهرة فى الميدان بوسط العاصمة بروكسل، فى  شكل سجادة الزهور ذات الشهرة العالمية.

وفيما تواجه القارة الأوروبية أحد أشد مواسم الصيف سخونة فى تاريخها كان منظمو الحدث المبهج يخشون أن يمنع ارتفاع درجات الحرارة الزهور من التفتح.

سجادة الزهور.jpg بوسط بروكسيل
سجادة الزهور بوسط بروكسل

 

وقال تروخ بيترز وهو بائع زهور بالجملة مقره بلجيكا "كان الأمرغاية فى الصعوبة. فقبل عشرة أيام فحسب كنا نخشى ألا تكون لدينا زهور كافية. لكن لحسن الحظ فى الأسبوعين الماضيين تغير الجو وظهرت أزهار جديدة".

تجميع الزهور
تجميع الزهور

 

وتمكن المنظمون من تشكيل السجادة التى بلغت مساحتها 1800 متر مربع فى ميدان رينيسانس الشهير، واستوحت الرسوم التى زينوا بهاالسجادة هذا العام من منطقة جواناخواتو المكسيكية.

 

وقالت جوديث دانيلز وهى سائحة من لوس انجليس "إنها رائعة الجمال! أزور هذا المكان منذ أن كنت طفلة وفى كل مرة أشاهدها تدهشنى التفاصيل أكثر فأكثر".

سجادة الزهور
سجادة الزهور

 

ويعود تاريخ سجادة الزهور تلك إلى عام 1971، ومنذ ذلك الحين تحتضنها العاصمة البلجيكية كل عامين، حيث تجتذب عشرات الآلاف من الزوار.

لقطة للسجاد من الاعلى
لقطة للسجاد من الأعلى

 


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سجادة الزهور فى بروسكل

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