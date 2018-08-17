صور.. احتفالات مؤيدى "عمران خان" لإنتخابه رئيس الوزراء الباكستانى

كتب حازم عادل تصوير وكالات

احتفل مؤيدى عمران خان بطل الكريكت العالمى السابق الباكستانى، عقب إعلان فوزه رئيسا للوزراء، نتيجة الانتخابات التى اجريت فى الجمعية الوطنية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التى فاز فيها حزبه، حيث قاموا بتوزيع الحلوى على الشعب الباكستانى فى الشوارع وردد الهتافات المؤيدة لرئيس الوزراء الجديد.

وقال رئيس البرلمان أسد قيصر بعد التصويت الذى نقل عبر البث الحى إن خان حاز على 176 صوتاً، فيما كان يحتاج إلى أغلبية مطلقة من 172 صوتاً، وحصل منافسه شهباز شريف من الرابطة الإسلامية على 96 صوتاً.



الشعب الباكستانى يعبر عن سعادته بفوز رئيس الوزراء الجديد



توزيع الحلوى على الباكستنين بعد فور بطل الكريكت



باكستانيين يعبرون عن فرحتهم بترديد شعارات مؤيدة لرئيس الوزراء الجديد



الشرطة الباكستانية عقب اعلان النتيجة لتأمين الاحتفالات



توزيع حلوى احتفالا بعمران خان



جانب من الاحتفالات



جانب من فرحة الشعب الباكستانى



مظاهر الفرحة عن الشعب الباكستانى



عمران خان يتحدث بعد انتخابه رئيسا للوزراء



مؤيدو عمران خان يرددون شعاراتهم وهم يحتفلون بعيد انتخاب خان رئيسًا للوزراء



مؤيدى عمران خان



جانب من الفرحة