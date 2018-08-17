video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. احتفالات مؤيدى "عمران خان" لإنتخابه رئيس الوزراء الباكستانى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:59 م
صور.. احتفالات مؤيدى "عمران خان" لإنتخابه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى
كتب حازم عادل تصوير وكالات
إضافة تعليق
احتفل مؤيدى عمران خان بطل الكريكت العالمى السابق الباكستانى، عقب إعلان فوزه رئيسا للوزراء، نتيجة الانتخابات التى اجريت فى الجمعية الوطنية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التى فاز فيها حزبه، حيث قاموا بتوزيع الحلوى على الشعب الباكستانى فى الشوارع وردد الهتافات المؤيدة لرئيس الوزراء الجديد.
 
وقال رئيس البرلمان أسد قيصر بعد التصويت الذى نقل عبر البث الحى إن خان حاز على 176 صوتاً، فيما كان يحتاج إلى أغلبية مطلقة من 172 صوتاً، وحصل منافسه شهباز شريف من الرابطة الإسلامية على 96 صوتاً.
 
الشعب الباكستانى يعبر عن سعادته بفوز رئيس الوزراء الجديد
الشعب الباكستانى يعبر عن سعادته بفوز رئيس الوزراء الجديد
توزيع الحلوى على الباكستنين بعد فور بطل الكريكت
توزيع الحلوى على الباكستنين بعد فور بطل الكريكت
 
باكستانيين يعبرون عن فرحتهم بترديد شعارات مؤيدة لرئيس الوزراء الجديد
باكستانيين يعبرون عن فرحتهم بترديد شعارات مؤيدة لرئيس الوزراء الجديد
 
الشرطة الباكستانية عقب اعلان النتيجة لتأمين الاحتفالات
الشرطة الباكستانية عقب اعلان النتيجة لتأمين الاحتفالات
 
توزيع حلوى احتفالا بعمران خان
توزيع حلوى احتفالا بعمران خان
 
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
 
جانب من فرحة الشعب الباكستانى
جانب من فرحة الشعب الباكستانى
 
مظاهر الفرحة عن الشعب الباكستانى
مظاهر الفرحة عن الشعب الباكستانى
 
عمران خان يتحدث بعد انتخابه رئيسا للوزراء
عمران خان يتحدث بعد انتخابه رئيسا للوزراء
 
مؤيدو عمران خان يرددون شعاراتهم وهم يحتفلون بعيد انتخاب خان رئيسًا للوزراء
مؤيدو عمران خان يرددون شعاراتهم وهم يحتفلون بعيد انتخاب خان رئيسًا للوزراء
 
مؤيدى عمران خان
مؤيدى عمران خان
 
جانب من الفرحة
جانب من الفرحة
 
مؤيدى رئيس وزراء باكستان الجديد
مؤيدى رئيس وزراء باكستان الجديد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستان: لن يتم دعوة شخصيات أجنبية رفيعة المستوى لحفل تنصيب عمران خان

عمران خان يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان فى 18 أغسطس الجارى

البرلمان الباكستانى ينتخب عمران خان رئيساً للوزراء

باكستان

رئيس وزراء باكستان

فوز عمران خان

عمران خان

بطل الكريكت عمران خان




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة