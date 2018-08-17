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الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:41 م
خالد صلاح
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صور.. إسبانيا تحيى الذكرى الأولى لهجمات أودت بحياة 16 شخصا بإقليم كتالونيا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:41 ص
صور.. إسبانيا تحيى الذكرى الأولى لهجمات أودت بحياة 16 شخصا بإقليم كتالونيا الذكرى الأولى لهجمات كتالونيا
أ ش أ
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تحيى مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الجمعة الذكرى الأولى للهجمات الإرهابية التى شهدتها المدينة العام الماضى وأودت بحياة 16 شخصا.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية أن ملك إسبانيا الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز وأسر الضحايا وعددا من القادة السياسيين القوميين والمحليين كانوا ضمن أبرز الحضور لإحياء ذكرى الهجمات التى بدأت مراسمها بوضع الزهور فى شارع "لاس رامبلاس" الشهير الذى شهد حادث الدهس الإرهابى.

يذكر أن شاحنة قامت بدهس عدد من المشاة فى شارع "لاس رامبلاس" السياحى الشهير حيث لقى 14 شخصا مصرعهم، وقُتل آخر طعنا فى هجوم برشلونة.

كما لقى شخص آخر حتفه - فى هجوم منفصل وقع اليوم التالى - فى مدينة "كامبريلس" جنوبى برشلونة بإقليم كتالونيا.. وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابى هجومى برشلونة وكامبريلس.

الذكرى الأولى للهجمات الإرهابية فى إقليم كتالونيا
الذكرى الأولى للهجمات الإرهابية فى إقليم كتالونيا

 

بكاء أحد المواطنين
بكاء أحد المواطنين

 

جانب من إحيائ الذكرى
جانب من إحيائ الذكرى

 

وضع باقات الورود
وضع باقات الورود

 

وقفة لإحياء ذكرى الهجمات
وقفة لإحياء ذكرى الهجمات

 


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إسبانيا

كتالونيا

هجمات إرهابية

أخبار العالم اليوم




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