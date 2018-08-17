صور.. إسبانيا تحيى الذكرى الأولى لهجمات أودت بحياة 16 شخصا بإقليم كتالونيا

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تحيى مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الجمعة الذكرى الأولى للهجمات الإرهابية التى شهدتها المدينة العام الماضى وأودت بحياة 16 شخصا.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية أن ملك إسبانيا الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز وأسر الضحايا وعددا من القادة السياسيين القوميين والمحليين كانوا ضمن أبرز الحضور لإحياء ذكرى الهجمات التى بدأت مراسمها بوضع الزهور فى شارع "لاس رامبلاس" الشهير الذى شهد حادث الدهس الإرهابى.

يذكر أن شاحنة قامت بدهس عدد من المشاة فى شارع "لاس رامبلاس" السياحى الشهير حيث لقى 14 شخصا مصرعهم، وقُتل آخر طعنا فى هجوم برشلونة.

كما لقى شخص آخر حتفه - فى هجوم منفصل وقع اليوم التالى - فى مدينة "كامبريلس" جنوبى برشلونة بإقليم كتالونيا.. وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابى هجومى برشلونة وكامبريلس.



الذكرى الأولى للهجمات الإرهابية فى إقليم كتالونيا



بكاء أحد المواطنين



جانب من إحيائ الذكرى



وضع باقات الورود