شعبة المواد الغذائية تؤكد انخفاض سعر الأرز فى السوق الحر

قالت شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار جميع السلع الغذائية مستقرة، وهناك انخفاض كبير لأسعار الأرز بالسوق الحر بعد توافره فى المخصصات التموينة، وكذلك شهدت أسعار السكر أيضا انخفاضا طفيفا، وأشارت إلى أن الشعبة ستقوم بالإشراف علي مبادرة السلع الغذائية اليوم الجمعة، التى تشترك فيها الغرفة التجارية بالجيزة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وقال رئيس الشعبة، يحيى كاسب، إن الشعبة سوف تقوم بالإشراف على مبادرة السلع الغذائية اليوم الجمعة فى 9 منافذ بمحافظة الجيزة التى ستقام تحت رعاية وزارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، لافتا إلى أن أسعار السلع التي يتم طرحها في المبادرة ستكون منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بالقطاع الخاص، علاوة على توافر جميع السلع الغذائية في تلك المنافذ وتوافر اللحوم بأسعار منخفضة.

وأضاف كاسب، أن توزيع السلع الغذائية واللحوم سيكون فى 9 منافذ بالميادين الرئيسية وهى حدائق الأهرام، وكوبري الخشب، والعمرانية، والمنيب، وميدان الجيزة، وميدان فودافون ب 6 أكتوبر، وأم المصريين، وأمبابة والوراق والطوابق بشارع فيصل.

وفي نفس السياق، قال هشام الدجوي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الأرز في السوق الحر شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع سعر الكيلو من 12 و15 جنيها إلى 9 جنيهات.

وأرجع الدجوي، سبب التراجع إلى توافر الأرز على البطاقاات التموينية، مما أحدث عملية ارتداد للأسعار في السوق الحر، لافتا إلى أن الأرز التمويني متوافر لدى البقالين التمويينين على مستوى الجمهورية بنسة تزيد عن 90%.

وأضاف عضو الشعبة، أن الشهور الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار الارز نظرًا لقلة المعروض في السوق حيث أنه لم يكن يتوافر سوى 40% فقط لدي البقالين، وكان ذلك سببا في ارتفاعه بالسوق الحر.

وأشار إلي أن السكر التمويني متوفر بنسبة 100% ولا يوجد به اي عجز، وكذلك الزيت وباقي السلع التموينية الأخرى.

فيما قال طارق أبو السعود، عضو الشعبة، أن أسعار السلع الغذائية بالسوق الحر مستقرة، حيث تراوح سعر كيلو السكر بين 8 و 8.5 جنيها، والأرز السائب بين 7 و 8.5 جنيها للكيلو، والأرز المعبأ بين 9 و 12 جنيها للكيلو، والشاي سعر الباكو ال40جرام 3.5 جنيه.

وأضاف أبو السعود، أنه لا يوجد أي نقص في المعروض من السلع الغذائية في الأسواق، علاوة على استقرار الأسعار وعدم حدوث تحرك بها بشكل مستمر.