شاهد.. مراحل توسعة المسجد الحرام لاستيعاب ملايين الحجاج

كتب - هاشم الفخرانى

مرت مراحل توسعة المسجد الحرام بالعديد من المراحل منذ الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وحتى اليوم.

توسعة الحرم المكي من عهد الملك المؤسس إلى عهد الملك سلمان. @saudis #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/Ga2WqXR6C4 — الحج 1439هـ - Hajj 2018 (@HajjMedia) August 16, 2018

وتهدف التوسعة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين وتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن.

وأصبحت عمارة بيت الله الحرام نهج يسير عليه ملوك المملكة السعودية لخدمة زوار البيت العتيق.