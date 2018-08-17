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شاهد.. مراحل توسعة المسجد الحرام لاستيعاب ملايين الحجاج

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:00 ص
شاهد.. مراحل توسعة المسجد الحرام لاستيعاب ملايين الحجاج حجاج بيت الله الحرام
كتب - هاشم الفخرانى
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مرت مراحل توسعة المسجد الحرام بالعديد من المراحل منذ الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وحتى اليوم.

 
 

وتهدف التوسعة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين وتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن.

 

وأصبحت عمارة بيت الله الحرام نهج يسير عليه ملوك المملكة السعودية لخدمة زوار البيت العتيق.


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