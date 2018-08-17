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سماء مصر تشهد ظهور 4 أجرام سماوية فى ظاهرة ترى بالعين المجردة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:08 م
سماء مصر تشهد ظهور 4 أجرام سماوية فى ظاهرة ترى بالعين المجردة الدكتور اشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمد محسوب
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قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن سماء مصر تشهد الآن ظهور أربعة أجرام سماوية باتجاه الغرب فى مشهد رائع.

 

وأضاف تادرس لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن رؤية الإجرام الأربعة بالعين المجردة وهى القمر وأسفله كوكب المشترى وعلى جانبه الأيمن كوكب الزهرة ونجمة سبيكا بينهما.

 

وأشار إلى أن الظاهرة مستمرة حتى التاسعة وخمسون دقيقة مساء اليوم، موضحا أن الجرم سبيكا يعد ألمع نجمة فى برج العذراء وفى اتجاه الجنوب يوجد كوكب المريخ المتميز بلونه الأحمر ويفوق لمعانه كوكب المشترى لأنه مازال فى حالة التقابل مع الأرض.

 

 


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