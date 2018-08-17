سقوط شبكة منافية للآداب فى شقة سكنية فوق إحدى الزوايا بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

تمكن رئيس قسم حماية الآداب بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بدائرة قسم أول طنطا، مقابل 200 جنيه فى الساعة الواحدة، وتم ضبط 6 متهمين بينهم ساقطتين.

كانت معلومات قد وردت لرئيس قسم حماية الآداب بقيام "م.م. ا" 20 سنة عاطل مقيم أول طريق شوبر أول طنطا، بإدارة مسكنه الذى يعلو أحد الزوايا بنفس العقار، فى الأعمال المنافية للآداب وجلب النسوة الساقطات والرجال لممارسة الرذيلة والمتعة الحرام، وقيامه باستقطاب الرجال الشواذ جنسيا مقابل أجر مادى.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لمداهمة الشقة وضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وضبط المتحرى عنه وبحوزته 200 جنيه وبصحبته كل من "ه.س.م. ا" 31 سنة بدون عمل مقيمة قرية فيشا سليم مركز طنطا، وشقيقتها "سمر" 28 سنة بدون عمل سبق اتهامها فى قضيتى قتل وتزوير، "ر. ط. ع. أ" 24 سنة عاطل مقيم كفر أبو جندى مركز قطور، "خ. ا. ال. ع" 23 سنة حاصل على دبلوم صناعة، "ا. ص. ا. م. 17 سنة مقيم عرب جهينة مركز شبين القناطر- قليوبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بذلك وأضاف المتهم محمد عبد النبى محمد بأن المبلغ المضبوط من متحصلات إدارة مسكنه فى الدعارة وقيامه باستقطاب الشواذ جنسيا، تحرر المحضر 24933جنح قسم أول طنطا، وقررت النيابة العامة حبسهم 4أيام على ذمة التحقيق.