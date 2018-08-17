سفير مصر بفرنسا ينقل تهنئة الرئيس السيسى للجالية المصرية بمناسبة عيد الأضحى

باريس (أ ش أ)

نقل سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، السفير إيهاب بدوى، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أبناء مصر المسلمين بفرنسا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسى فى تهنئته:" الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يسعدنى أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة المباركة عليكم بالخير واليُمن والبركات، وعلى مصرنا العزيزة بالمزيد من الأمن والتقدم والازدهار..مع أطيب تمنياتى، و كل عام وأنتم بخير".

ومن جانبه، توجه السفير إيهاب بدوى بأصدق التهانى للجالية المصرية بفرنسا بمناسبة حلول عيد الأضحى ، متمنيا أن يعيده الله على الجالية وعلى مصر بكل الخير والرخاء.