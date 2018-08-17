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سعر الدولار اليوم الجمعة 17-8-2018

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:24 م
سعر الدولار اليوم الجمعة 17-8-2018 الدولار
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 17-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء و17.95جنيه للبيع.
 
وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى..
 
 
 
 
 


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.84 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

 17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 

 17.78  جنيه للشراء
17.88  جنيه للبيع
 


سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

 17.85 جنيه للشراء
7.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

 

cib 17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82  جنيه للشراء
17.92  جنيه للبيع
 

 


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