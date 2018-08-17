سعر الدولار اليوم الجمعة 17-8-2018

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 17-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء و17.95جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى..