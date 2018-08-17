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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:34 م
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روسيا تحتج بشدة على انتهاك أمريكا للقانون الدولى حيال بعثاتها الدبلوماسية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:27 م
روسيا تحتج بشدة على انتهاك أمريكا للقانون الدولى حيال بعثاتها الدبلوماسية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أعربت موسكو عن احتجاجها الشديد لواشنطن إزاء الانتهاك الصارخة من قبل الولايات المتحدة للقانون الدولى حيال البعثات الدبلوماسية الروسية.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الجمعة أن وزارة الخارجية الروسية أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية، أعربت فيها عن احتجاجها الشديد إزاء الانتهاك الصارخ والمستمر من قبل الولايات المتحدة للقانون الدولى حيال البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الروسية لديها.

وأشار البيان إلى أن الخارجية الروسية لفتت انتباه الأمم المتحدة أيضا إلى هذا الوضع، الذى تخرج عواقبه عن إطار العلاقات الثنائية وتؤثر على مصالح المجتمع الدولى بأكمله، موضحة أن روسيا أرسلت بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة لتضمينها فى تقرير الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الذى يجرى إعداده.

وجاء فى مذكرة الخارجية الروسية للأمين العام للأمم المتحدة أن روسيا كانت مضطرة لاتخاذ إجراءات جوابية على أرضها تجاه العديد من المنشآت الأمريكية، والتى كانت تفضل الامتناع عنها فى ظروف أخرى، وذكرت الرسالة أن هذه الإجراءات لم تكن مماثلة بما فيه الكفاية بعد.

هذا وتأزمت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد إغلاق الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية فى سان فرانسيسكو، ومبانى الممثلية التجارية الروسية فى نيويورك وواشنطن، رداً على تقليص عدد الموظفين فى البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذى جاء بدوره، ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المبانى الدبلوماسية الروسية على أراضيها.


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