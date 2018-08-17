رئيس حكومة إيطاليا السابق يطالب بمحاسبة المخطئ فى قضية جسر موراندى

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس الوزراء الإيطالى السابق ماتيو رينزى إن "من أخطأ يجب عليه أن يدفع الثمن"، فى إشارة الى انهيار جسر موراندى فى جنوة، على الطريق السريعة A10، والذى تسبب بمقتل وجرح عشرات الأشخاص.

وقالت صحيفة "تيسكالى نيوز" الإيطالية إن رينزى كتب على صفحته بـ فيس بوك إن "سحب الترخيص (عن شركة أوتوستراد لإيطاليا) يرفع مستوى القبول على الشبكات الاجتماعية، ويبث البهجة لدى من لا اطلاع له على بنية الأمور، لكن ممارسة الحكم أكثر تعقيدا من الكتابة على فيس بوك، فإلغاء الترخيص بمثابة هدية لأوتوستراد، لأن عليها دفع أموال طائلة لإلغاء الامتياز وفقدان الأشغال العامة التى نحتاج إليها والتى التزمت بشأنها".

وأضاف رئيس الوزراء السابق "علينا أن نختار أفضل المحامين للذهاب الى محاكمة أوتوستراد، كما يجب متابعة الإجراءات القانونية حتى نهاية دون أخذ أى أحد بعين الاعتبار"، فعلى من أخطأ أن يدفع الثمن كاملا، وأن أوتوستراد اليوم هى المسئولة عن دفع كل شىء، حتى الفلس الأخير، بدءا من مشروع طريق ليجوريا السريعة، أما سحب الامتياز فسيؤدى الى قبض أوتوستراد النقود بدلا من دفعها".

وشدد السكرتير السابق للحزب الديمقراطى، على أن "إنشاء طريق ليجوريا السريعة بالأموال المخصصة لبناء المدارس سيكون هدفا ذاتيا وضررا لجميع البلديات"، واختتم بالقول "يجب أن يتم مشروع الطريقة السريعة فورا وبأموال أوتوستراد".