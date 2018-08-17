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خلى بالك.. التسابق على الطرق يعرضك للحبس الغرامة بالقانون الجديد

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:00 ص
خلى بالك.. التسابق على الطرق يعرضك للحبس الغرامة بالقانون الجديد حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور ومنها

 

التسابق على الطرق

ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة بالتسابق أعلى الطريق يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

 

الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

 أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه


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