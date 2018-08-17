حدائق ومتنزهات "الزراعة" بالقاهرة والمحافظات تستعد لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تهيئة كافة الحدائق والمنتزهات التابعة لها في القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن إعلان حالة الطوارئ للتيسير على المواطنين وعلاج مشاكل التكدس بها.

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان والأسماك، وعمل خطة تفصيلية طوال ايام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها.

وقال وزير الزراعة، إنه تم زيادة منافذ دخول حديقة الحيوان وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير، فضلاً عن تجديد اللوحات الخاصة بالتعريف بالحيوانات واماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية، كذلك زيادة عدد الاسهم الارشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة.

وأشار أبوستيت، إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن والصحة بالمحافظات والإسعاف والمطافئ، لمواجهة أى طوارئ أو أزمات والتعامل معها بسرعة، فضلاً عن تواجد امن الحديقة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة.

وتقدم حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات عروض بانوراما للولدات الصغيرة التى ولدت خلال الشهور الماضية حتى يستمتع الاطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، كذلك عروض جديدة للحيوانات الجديدة الوافدة للحديقة.

وقال وزير الزراعة، إنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والاسماك والألبان بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما شدد علي تكثيف عمليات التفتيش والمتابعة علي كافة المجازر واسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطنين.