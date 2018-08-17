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الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:20 م
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جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية قادمة من السودان

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:02 م
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية قادمة من السودان أقراص - أرشيقية
أسوان - عبد الله صلاح
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تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين بجنوب أسوان، برئاسة أحمد الصاوى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة للخرطوم إشتبه مصطفى جمال في الراكب ب . ك . ا سوداني الجنسيه 38 سنه، حيث بدت عليه علامات القلق عندما طلب منه إنزال أمتعته الشخصية الخاصة به من الأتوبيس.

وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من أحمد الطيب وأحمد جبريل و أحمد ناصر وهشام علي بمعاونه نصرالدين رضوان لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية.

وتبين وجود 22500 كبسولة فيتافيرول ( مقوى عام للدم ) مخبأة داخل أمتعته الشخصية، وقرر  على محمد طلبه مدير عام جمارك أسوان إتخاذالاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم  9 لسنة 2018
وتم تحرير المحضر بمعرفه الأستاذ أحمد ابراهيم وطلب الراكب التصالح وقام بسداد التعويض المستحق.

 


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