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الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:05 ص
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تنفيذ صفقة على أسهم "الإسكندرية للمقاولات" بقيمة 7.6 مليون جنيه بالبورصة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:00 ص
تنفيذ صفقة على أسهم "الإسكندرية للمقاولات" بقيمة 7.6 مليون جنيه بالبورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الإسكندرية للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق، لعدد 76 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم مورنينج ستار للتنمية السياحية لعدد  68.5 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة روتس للتنمية والاستثمار السياحى لعدد 285 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة إيكات إنترناشيونال ليمتد لعدد 189 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه.

ووفقًا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 21.6 مليون جنيه بكمية تداول 681 ألف ورقة مالية منفذة.

 

 


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