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تعويض مسلمة تعرضت للتمييز بعد رفضها المصافحة أثناء مقابلة عمل بالسويد

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:30 م
تعويض مسلمة تعرضت للتمييز بعد رفضها المصافحة أثناء مقابلة عمل بالسويد فرح الحاجى
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن امرأة مسلمة فى السويد قالت إنها تعرضت للتميز فى مقابلة للعمل لرفضها المصافحة على أسس دينية، ومنحتها محكمة سويدية تعويضا ماليا.

وكانت السيدة وتدعى فرح الحاجى وتبلغ من العمر 24 عاما، تقوم بمقابلة للعمل كمترجمة فى شركة لخدمات اللغة فى مدينة أبسلا شمال السويد فى مايو 2016، وعرض الشخص الذى يجرى المقابلة أن يقدمها لرئيسه فى العمل، وقالت فرح إنها وضعت يدها على قلبها كتحية وابتسمت وشرحت أنها تتجنب المصافحة باليد لأنها مسلمة، فتم استبعادها، والإشارة إلى مكان المصعد لكى ترحل.

وقالت الشابة التى ولدت فى السويد إن الأمر بالنسبة لها كان أشبه بلكمة فى الوجه، وأضافت أنها كانت المرة الأولى التى يصدر فيها رد فعل عن أحد، وكان رد فعل قاس.

ووافقت محكمة سويدية للعمل يوم الأربعاء على أن الشركة قامت بالتمييز ضد الحاجى وأمرت بدفع 40 ألف كرونة، أى ما يعادل 4350 دولارا تعويض.

وقالت نيويورك تايمز إن القضية التى أقامها مكتب أمين المظالم المعنى بالمساواة فى السويد قد أثارت العديد من القضايا الشائكة فى بلد يصارع مسائل تتعلق بالهجرة والاندماج، ومن بين هذه الأمور ما إذا كان بإمكان العاملة المسلمة أن ترفض المصافحة كتحية فى مكان العمل، بحسب ما قال مارتن مورك، المسئول عن التقاضى فى مكتب أمين المظالم بالبلاد.


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