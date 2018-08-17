تظاهر الآلاف لدعم رئيس الوزراء فى مكافحة الفساد بأرمينيا

(أ ف ب)

تظاهر آلاف الأرمن، اليوم الجمعة، فى العاصمة يريفان دعما لنيكول باشينيان رئيس الوزراء الإصلاحى بمناسبة 100 يوم على تسلّمه منصبه لـ "مكافحة الفساد" وتحدّى النخب القديمة الموالية لروسيا.

وتصدّر "باشينيان" التظاهرة التى سارت عبر شوارع يريفان إلى ساحة الجمهورية، فى وسط المدينة، حيث قال للمتظاهرين "أودّ اطلاعكم على ما تمّ إنجازه منذ أن انتخبت رئيسا للوزراء قبل 100 يوم".

وأضاف "باشينيان" أنه لا يوجد فساد فى أرمينيا، مشيراً إلى أن هدفه هو الارتقاء بالعلاقات الروسية - الأرمنية إلى مستوى جديد غير مسبوق فى التاريخ.

وفى أبريل الماضى، حشد النائب السابق المعارض عشرات الآلاف لحوالى 20 يوما ضدّ سيرج سركيسيان الرئيس السابق، وحزبه الجمهورى الحاكم المتّهم بعدم محاربة الفساد والفقر.