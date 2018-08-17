video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تظاهر الآلاف لدعم رئيس الوزراء فى مكافحة الفساد بأرمينيا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:07 م
تظاهر الآلاف لدعم رئيس الوزراء فى مكافحة الفساد بأرمينيا تظاهرات أرمنية - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق
تظاهر آلاف الأرمن، اليوم الجمعة، فى العاصمة يريفان دعما لنيكول باشينيان رئيس الوزراء الإصلاحى بمناسبة 100 يوم على تسلّمه منصبه لـ "مكافحة الفساد" وتحدّى النخب القديمة الموالية لروسيا.
 
وتصدّر "باشينيان" التظاهرة التى سارت عبر شوارع يريفان إلى ساحة الجمهورية، فى وسط المدينة، حيث قال للمتظاهرين "أودّ اطلاعكم على ما تمّ إنجازه منذ أن انتخبت رئيسا للوزراء قبل 100 يوم".
 
وأضاف "باشينيان" أنه لا يوجد فساد فى أرمينيا، مشيراً إلى أن هدفه هو الارتقاء بالعلاقات الروسية - الأرمنية إلى مستوى جديد غير مسبوق فى التاريخ.
 
وفى أبريل الماضى، حشد النائب السابق المعارض عشرات الآلاف لحوالى 20 يوما ضدّ سيرج سركيسيان الرئيس السابق، وحزبه الجمهورى الحاكم المتّهم بعدم محاربة الفساد والفقر.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا لبحث سبل زيادة وفود السائحين

ارمنيا

تظاهرات

مظاهرات

رئيس وزراء ارمنيا

مكافحة الفساد




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة