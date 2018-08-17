تطوير وحدتى "التضامن الاجتماعى" بالعجمى غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية عن تطوير عدد من الوحدات التابعة لإدارة العجمى الاجتماعية، وهى وحدة الكيلو 21، ووحدة الكيلو 26.

وقد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى على أنه قد تم استلام الوحدات بعد التطوير، وتم دخولها للخدمة، وتأثيثها بالأثاث اللازم، وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين، وتزويد الوحدات بالقوة الوظيفية اللازمة، لتكون الوحدات جاهزة لتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة للمترددين عليها.

وأكدت المديرية على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة المبانى التابعة لها، وبناء الفرد العامل بالتدريب والاطلاع على أحدث القرارات الميسرة للعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد كمال الحجاجى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بتحسين بيئة العمل فى الإدارات والوحدات الاجتماعية التابع لها.