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الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:47 م
خالد صلاح
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تسليم 4 وحدات سكنية للأولى بالرعاية بمركز أبوقرقاص بالمنيا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:22 م
تسليم 4 وحدات سكنية للأولى بالرعاية بمركز أبوقرقاص بالمنيا عصام البديوى محافظ المنيا
فريق المحافظات
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سلمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 4 وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالوحدة المحلية لبنى حسن الشروق .

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة ، إنه تم إجراء قرعة علنية بالوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص فى وجود المستحقين ، كما أكد رئيس المركز بأن توزيع الشقق يأتى فى إطار الدعم الدائم الذى تقدمه الدولة للأسر الاكتر احتياجا ، مشيرا انه تم اختيار المستحقين وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية من خلال مديرية التضامن ، ولجان تابعة لمجلس المدينة للتأكد من مدى استحقاقهم وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً علي مبدأ الشفافية والوضوح في توزيع تلك الوحدات على مستحقيها.

ومن جانب آخر ، أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن تشجير مدخل قرية طوه بداية من ترعة السبخة ومدخلها من الطريق الصحراوى الغربى بطول 2كم.

وقال محمد سيد رئيس المدينة ان الوحدة المحلية ، أجرت أعمال صيانة أعمدة الانارة بقرية طوخ الخيل بطريق الأمل قرية 8 ، إضافة إلى رفع مخلفات القمامة والأتربة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي.

 


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