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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:34 م
خالد صلاح
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ترامب يعلن حضور احتفالات مئوية للحرب العالمية الأولى فى باريس نوفمبر المقبل

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:04 م
ترامب يعلن حضور احتفالات مئوية للحرب العالمية الأولى فى باريس نوفمبر المقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة، إنه سيشارك فى احتفالات الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى فى نوفمبر فى باريس بعد ساعات من تأجيل عرض عسكرى فى واشنطن بسبب ارتفاع كلفته.

وقال ترامب إنه ألغى العرض العسكرى ملقياً اللوم على السياسيين لأنهم فرضوا "كلفة باهظة" معلنا "حضور العرض العسكرى الكبير المقرر فى قاعدة أندروز الجوية فى تاريخ آخر، والذهاب لحضور عرض باريس فى 11 نوفمبر للاحتفال بنهاية الحرب العالمية".

وكتب ترامب على تويتر "ربما نفعل شيئاً السنة المقبلة فى مدينة واشنطن عندما يخفض السعر كثيراً".  

 


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