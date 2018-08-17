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الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:51 م
خالد صلاح
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تحرير 1123 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:36 م
تحرير 1123 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملة مرورية -أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 5 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و97 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، 3 قضايا سلاح نارى ملغى ترخيصها، وقضية اتجار بالمخدرات، و6 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، وقضيتين سلاح أبيض، وضبط 5 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و93 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و1123 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1032 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، و497 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

 


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