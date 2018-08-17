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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:00 م
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بوتين يعين مندوبًا دائمًا جديدًا لروسيا لدى رابطة الدول المستقلة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:28 م
بوتين يعين مندوبًا دائمًا جديدًا لروسيا لدى رابطة الدول المستقلة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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عين الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أندريه جروزوف، مندوبًا دائمًا لروسيا لدى رابطة الدول المستقلة.

وجاء فى نص المرسوم الرئاسى: "تعيين أندريه إيفانوفيتش جروزوف مندوبًا دائمًا لروسيا لدى رابطة الدول المستقلة فى مينسك، بيلاروسيا".. وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وشغل جروزوف سابقًا منصب نائب مدير قسم رابطة الدول المستقلة (قضايا التعاون العامة)، فى وزارة الخارجية الروسية.

كما أعفى بوتين فى مرسوم رئاسى آخر، شوفيدوف أندريه فلاديميروفيتش، من هذا المنصب، الذى كان يشغله منذ عام 2014.

 


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