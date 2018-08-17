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بعد تصديق الرئيس.. اعرف تفاصيل أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:30 ص
بعد تصديق الرئيس.. اعرف تفاصيل أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب عبد اللطيف صبح
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نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، كالتالى:

 

1- 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه.

2- 10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه.

3- 15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.

4- 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.

 

ويُستثنى من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

 


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