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بعثة حج التضامن تجتمع مع المطوفين لمراجعة خطة تصعيد الحجاج لعرفات

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:03 ص
بعثة حج التضامن تجتمع مع المطوفين لمراجعة خطة تصعيد الحجاج لعرفات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، كافة ترتيبات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة، وصعيد عرفات، حيث تم التنبيه على أعضاء بعثة الجمعيات الأهلية اتخاذ كل التدابير اللازمة لإراحة الحجيج المصرى فى المشاعر المقدسة، كما طالبت بأخذ كل التدابير والترتيبات الطبية اللازمة.

وعقد اليوم، اجتماع بين بعثة وزارة التضامن الاجتماعى وبين  المطوفين السعوديين ورؤساء مكاتب الخدمة بالمشاعر المقدسة المخصصين لحجاج الجمعيات الأهلية، تم خلاله استعراض نتيجة معاينة أماكن إقامة الحجاج بكلا من منى وعرفات وعرض الخدمات المقدمه للحجاج في المشاعر.

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة التضامن الرسمية، على ضرورة زيادة عدد عمال النظافة بالمخيمات، والتركيز على أهمية مراجعة كفاءة التكييفات والمرواح في المخيمات، مع زيادة عدد حراس الأمن على مداخل ومخارج المخيمات، لمنع دخول أى شخص بخلاف الحجاج التابعين لكل مكتب خدمة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة تصعيد الحجاج لعرفات يوم الأحد القادم، وذلك بحضور مسئولى شركة النقل، والتى ستنقل الحجاح من فنادقهم بمكة إلى المشاعر بنظام الرد الواحد، وفقا لجدول زمنى لكل فندق، بالإضافة إلى استعراض الوجبات الغذائية المقدمة للحجاج بالمشاعر سواء الوجبات الجافة أو الساخنة، هذا وسيتم مساء اليوم إجراء معاينة أخيرة للمخيمات من قبل البعثه بعد توزيعها على حجاج كل محافظة، وذلك بحضور مشرفى كل محافظة

جدير بالذكر، أنه قد تم تشكيل لجنة لاستلام باصات تصعيد الحجاج إلى عرفات، وعمل خطة تصعيد كل فندق، والتى ستبدأ يوم الأحد القادم، مع توفير عدد 12 باص احتياطى، لمواجهة أى أعطال للباصات خلال تصعيد الحجيج لعرفات، بالإضافة إلى توفير عدد 2 ورشة متنقلة لمتابعة أى أعطال للباصات .





 


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عرفات




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