بعثة الحج الطبية تتفقد مستشفيات المشاعر المقدسة قبيل بدء المناسك

شارك وفد من البعثة الطبية المصرية فى الجولة التي نظمتها وزارة الصحة السعودية لجميع البعثات الطبية قبيل بدء مناسك الحج، والتي شملت مستشفيي مدينة الملك عبد الله الطبية وشرق عرفات التى ستستقبل حالات الطوارئ خلال يوم عرفة وحتى انتهاء المناسك، بالإضافة الى المركز الصحى 22.

شارك فى الجولة الدكتور على محروس رئيس شعبة مكة المكرمة، الفوج الأول والدكتور حسام أبو ساطي رئيس شعبة مكة الفوج الثانى، والدكتور أشرف الأتربى رئيس فريق المرور على المستشفيات، والدكتور حسام الفخراني المسئول عن حالات الغسيل الكلوي والأورام.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تنظمها وزارة الصحة السعودية كل عام وتشارك بها جميع البعثات الطبية، للاطلاع على جاهزية المستشفيات السعودية لاستقبال الحجاج المرضى خلال أداء مشاعر الحج، لافتا إلى التنسيق مع الجانب السعودي على كيفية استقبال وعلاج المرضى بالمستشفيات سواء من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الكلى والأورام والذين يحتاجون إلى غسيل كلوي وعلاج كيماوى.

ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الجولة شملت تفقد أقسام مدينة الملك عبدالله الطبية المختلفة، ومستشفى شرق عرفات الموجودة داخل عرفات، والتى تعد واحدة من ضمن 5 مستشفيات تعمل يوم واحد في العام وهو يوم عرفات، حيث تحتوي، 230 سريرا، 53 منهم سرير رعاية مركزة و2 غرفة عمليات و 2 سرير غسيل كلوى ووحدة كبيرة لحرق النفايات الخطرة وسيارة متنقلة تحتوى أسرة رعاية مركزة للتدخل فى أى طارئ.

وأشار "مجاهد" إلى تأكيد وزارة الصحة السعودية على تفويج جميع الحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات إلى المشاعر من خلال قافلة مكونة من أتوبيسات علاوة إلى سيارات إسعاف لضمان ذهابهم وعودتهم بسلام، بالإضافة إلى التنسيق على تواجد فرق طبية من البعثة الطبية المصرية داخل المستشفيات.

وفي النهاية، عقدت وزارة الصحة السعودية اجتماعاً بالبعثات الطبية لاطلاعهم على خطة التنسيق الطبية خلال مناسك الحج في عرفة ومنى، ثم كرمت وزارة الصحة السعودية، البعثات الطبية المشاركة ومن ضمنها البعثة الطبية المصرية.