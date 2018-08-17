المستشارة الألمانية: لا أتوقع الكثير من المحادثات مع بوتين

برلين (رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، إنها لا تتوقع أن يسفر اجتماعها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين غدا السبت عن نتائج محددة.

وقالت ميركل "إنه اجتماع عمل ليس له نتائج معينة متوقعة لكن عددا من المشكلات تؤرقنا - من أوكرانيا وسوريا إلى قضية التعاون الاقتصادى- وهى ضخمة بصورة تبرر وجود حوار دائم بشأنها".

وذكرت خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش فى برلين أنه قد يكون من المهم عقد اجتماع رباعى بين ألمانيا وروسيا وتركيا وفرنسا بشأن سوريا.