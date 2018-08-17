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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:16 م
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القبض على ربة منزل قتلت رضعيها من علاقة غير شرعية فى البحيرة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:48 م
القبض على ربة منزل قتلت رضعيها من علاقة غير شرعية فى البحيرة حبس - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شهدت قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة حادثا مأسويا حين تجردت أم من كافة المشاعر الإنسانية، وأقدمت على التخلص من رضيعها الذى أنجبته بالسفاح، حيث وضعته داخل شيكارة وألقت به أعلى سطح منزلها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين وجود جثة طفل حديث الولادة داخل جوال بلاستيك أعلى سطح منزل "ح.ع.غ " 37 سنة ربة منزل والحبل السرى غير موجود، كما تبين عدم وجود صاحبة المنزل بداخله.

وبسؤال صاحب المنزل المبلغ اتهم أرملة والده بحملها سفاحا وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة والتخلص من الطفل خشية من الفضيحة، تم تحرير المحضر رقم 7632 إدارى كوم حمادة وأحيل لنيابة كوم حمادة.

 


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