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الصحة العالمية: نتوقع المزيد من حالات الإصابة بالإيبولا فى الكونغو

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:28 م
الصحة العالمية: نتوقع المزيد من حالات الإصابة بالإيبولا فى الكونغو فيروس الإيبولا
جنيف (رويترز)
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنها لا تستطيع التيقن من أنها حددت جميع المهددين بالإصابة بفيروس إيبولا فى إقليم شمال كيفو فى جمهورية الكونغوالديمقراطية حيث يعوق غياب الأمن عمال الإغاثة عن الوصول إلى بعض المناطق.

وقالت المنظمة إن أكثر من 500 شخص حصلوا على اللقاح ضد المرض حتى الآن فى أحدث تفش للفيروس الذى شمل 78 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة توفيت منها 44 حالة.

وأضافت أنها رصدت 1500 شخص لهم صلة بالمصابين.

وقال طارق جاسرفيتش المتحدث باسم المنظمة فى إفادة صحفية بجنيف "لا نعلم إن كنا حددنا جميع سلاسل الانتقال، نتوقع أن نشهد المزيد من الحالات نتيجة حالات عدوى سابقة وتطور العدوى إلى مرض".

 


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