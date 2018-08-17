السيطرة على حريق بجوار معهد البلينا الازهرى بسوهاج دون حدوث خسائر بشرية

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بجوار سور معهد فتيات البلينا الأزهرى دون حدوث إصابات مما نتج عنه حدوث بعض التلفيات بالوحدة الخارجية لإحدى التكيفات الموجودة بالمعهد.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بجوار معهد ازهرى دون حدوث خسائر بالأرواح.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية بنشوب الحريق ببعض المخلفات " أوراق ، كراتين " بجوار سور المعهد من الداخل 00 وتم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

بسؤال عباس محمد أحمد 55 سنة عامل بالمعهد ويقيم بناحية السمطا دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي قيام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سيجارة " دون قصد " وأضاف بحدوث تلفيات بالوحدة الخارجة لأحدي أجهزة التكييف ونفي الشبهة الجنائية •

أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4892 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة .