السيسى يهنئ أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي، فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يسعدنى أن أتقدم إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا العزيزة بالمزيد من الأمن والتقدم بالازدهار.. مع أطيب تمنياتى، وكل عام وأنتم بخير".