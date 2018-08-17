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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:55 م
خالد صلاح
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الجيش السورى يدمر تحصينات للإرهابيين ويقضى على عدد منهم بريفى إدلب وحماة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:24 م
الجيش السورى يدمر تحصينات للإرهابيين ويقضى على عدد منهم بريفى إدلب وحماة الجيش السورى
أ ش أ
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نفذت وحدات من الجيش السورى، اليوم الجمعة ، رمايات مركزة على أوكار وتجمعات التنظيمات الإرهابية فى ريفى حماة الشمالى وإدلب الجنوبى، ما أسفر عن وقوع قتلى فى صفوفها وتدمير عدد من التحصينات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن رمايات مدفعية نفذتها وحدة من الجيش على نقاط انتشار وتحصن الإرهابيين فى محيط قرية (معركبة) بالريف الشمالى لحماة، وبلدات (أم الخلاخيل) و(الخوين) و(تل مرعي) و(تل الشيح) وفى عدد من القرى على طول الحدود الإدارية الجنوبية الشرقية لإدلب، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى فى صفوف الإرهابيين وتدمير تحصينات لهم.

يذكر أن وحدات من الجيش السورى دمرت - أمس - عدة آليات دفع رباعى مزودة برشاشات فى محيط بلدة (سراقب)، وقضت على أعداد من الإرهابيين فى بلدتى (الخوين) و(سكيك) بريف إدلب، كما قضت على عدد من الإرهابيين على الأطراف الغربية والجنوبية لبلدة اللطامنة بالريف الشمالى لحماة.


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