التنمية الصناعية توقع بروتوكول لرفع كفاءة 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج

كتب إسلام سعيد

وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتفاقيتين إطاريتين مع كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وشهد توقيع البروتوكول اللواء محمود شعراوى بمقر الوزارة بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج وأمانى مؤمن مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولى.

وقال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن برنامج التنمية المحلية للصعيد يأتى تنفيذاً لسياسة وزارة التجارة والصناعة بالإسراع فى عمليات التنمية بالصعيد من خلال سرعة توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمرين بالتنسيق والتعاون مع محافظى الصعيد بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للبدء فورا فى مشروعاتهم لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد مما يحقق التنمية المستدامة واستغلال المميزات النسبية بالصعيد لرفع القيمة المضافة للمنتجات القائمة على الموارد المتاحة بها ورفع الناتج المحلى لمصر.

وأشار إلى أن البرنامج الذى يستمر حتى 2021 ممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فضلا عن مساهمة الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، لافتا الى ان البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين،وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية رفع كفاءة البنية التحتية بست مناطق صناعية بالمحافظتين وهم "قفط و هو" بقنا ، ومناطق "الكوثر، الأحايوة، غرب جرجا و غرب طهطا" بسوهاج وكذا استكمال المرافق بتلك المناطق وكذلك تطوير نظام الإدارة بها ووضع خطط استراتيجية تتماشى مع خطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار بشكل عام بالإضافة إلى إنشاء مجمعاً لصناعة الأثاث بغرب طهطا وكذلك إنشاء عدة تكتلات صناعية تنافسية بالمحافظتين.