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الاحتلال الإسرائيلى يغلق مداخل نابلس عقب مقتل مستوطنة فى حادث دهس

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:05 ص
الاحتلال الإسرائيلى يغلق مداخل نابلس عقب مقتل مستوطنة فى حادث دهس قوات الاحتلال
أ ش أ
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، مداخل نابلس عقب مقتل مستوطنة اسرائيلية بـ"حادث دهس".

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن مستوطنة إسرائيلية لقيت مصرعها بـ"حادث دهس"، قرب نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنى "يتسهار" هاجموا مركبات المواطنين جنوب نابلس، وان قوات الاحتلال أغلقت حاجزى حوارة وزعترة، ومفرقى بيتا وجيت.

وقال مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "أحيا" المقامة على أراضى جنوب نابلس هاجموا منازل المواطنين فى قرية جالود جنوب المدينة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المكان، وأعلن حالة الاستنفار للبحث عن السائق الذى سلم نفسه للارتباط الفلسطينى بعد وقت قصير من الحادث.

وأغلق الاحتلال حواجز زعترا وحوارة وطريق ايتسهار ومفرق جيت وصره وشرع بعمليات تفتيش واسعة، فيما تشهد الطرق الرئيسية ازمة خانقة.

واتضح أن السائق يبلغ من العمر 60 عاما، وهو سائق مركبة عمومية، وقال إن ما جرى عبارة عن حادث مرورى وليس عملية، وأنه فر من المكان خوفا وليس عمدا.


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