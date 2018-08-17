الأمم المتحدة ترسل دعوة لحكومة اليمن والحوثيين لحضور محادثات سلام بجنيف 6 سبتمبر

رويترز

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية دعت حكومة اليمن وحركة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال البلاد إلى محادثات سلام فى جنيف يوم السادس من سبتمبر.

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام والذى أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ووضع اليمن على شفا مجاعة.

وقالت المتحدثة بإسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة صحفية في جنيف "أستطيع تأكيد أن مكتب المبعوث الخاص أرسل دعوات لحكومة اليمن و(حركة الحوثى)".