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الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:58 ص
خالد صلاح
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الأمم المتحدة ترسل دعوة لحكومة اليمن والحوثيين لحضور محادثات سلام بجنيف 6 سبتمبر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:16 ص
الأمم المتحدة ترسل دعوة لحكومة اليمن والحوثيين لحضور محادثات سلام بجنيف 6 سبتمبر اليمن
رويترز
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قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية دعت حكومة اليمن وحركة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال البلاد إلى محادثات سلام فى جنيف يوم السادس من سبتمبر.

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام والذى أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ووضع اليمن على شفا مجاعة.

وقالت المتحدثة بإسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة صحفية في جنيف "أستطيع تأكيد أن مكتب المبعوث الخاص أرسل دعوات لحكومة اليمن و(حركة الحوثى)".

 


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اليمن

الحوثيين

محادثات سلام




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