الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 31

السلوم 23 32

سيوة 25 38

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

العريش 24 32

رفح 24 32

الإسماعيلية 24 34

السويس 24 34

رأس سدر 24 35

نخل 20 35

نويبع 27 37

طابا 26 34

كاترين 20 35

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 26 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

رأس حدربة 28 34

حلايب 28 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 19 36

اسطنبول 23 30

إسلام آباد 25 34

نيودلهي 28 35

جاكرتا 23 34

بكين 22 29

كوالامبور 24 34

طوكيو 18 29

أثينا 24 33

روما 20 30

باريس 12 34

مدريد 18 33

برلين 18 31

لندن 15 22

مونتريال 17 24

موسكو 11 24

نيويورك 22 31

واشنطن 24 34