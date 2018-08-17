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"اربط حزام الأمان تصل فى ميعادك".. مبادة جديدة لمرور شبرا الخيمة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:44 م
"اربط حزام الأمان تصل فى ميعادك".. مبادة جديدة لمرور شبرا الخيمة مرور-ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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"اربط حزام الامان تصل فى ميعادك".. مبادرة جديده أعلنتها إدارة مرور شبرا الخيمة بقيادة العقيد حسن مكاوى، لحث المواطنين على الالتزام بقواعد المرور والحفاظ على حياتهم خلال قيادة مركباتهم وكذا خلال عبور الطرق امام السيارات، وذلك من خلال وضع لافتات على أعمدة الانارة في الطرق الرئيسية بشوارع شبرا الخيمة تتضمن ارشادات للمواطنين والسائقين.

واستخدمت المبادرة عدة شعارات منها، "اربط حزام الامان توصل فى ميعادك"  و "الالتزام بقواعد المرور سلوك وطنى وطريق لسلامتك والاخرين" و "واحترام قواعد المرور .. اطفالك يتعلمون منك " و "لا تستخدم الهاتف المحمول اثناء القيادة" و"عبور الشارع من المكان المخصص للمشاة".

وجاءت مبادرة مرور شبرا تنفيذا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير الأمن، واللواء نبيل عدلى مدير الادارة العامة لمرور القليوبية، بضرورة المشاركة المجتمعية لرجال المرور فى تصحيح يعض السلوكيات لدى المواطنين فى الشوارع وخاصة السائقين ومشاركتهم رجل المرور فى الشارع فى الالتزام بقواعد السير وسط الكتل السكنية.

 

 

 

 
 
 

 


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