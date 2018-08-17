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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:17 م
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بعد حريق بشقة سكنية..

أهالى قرية شطانوف بالمنوفية يطالبون بتوفير سيارة إطفاء وأخرى للإسعاف

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:37 م
أهالى قرية شطانوف بالمنوفية يطالبون بتوفير سيارة إطفاء وأخرى للإسعاف حريق شقة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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عبر أهالى قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن غضبهم عقب التهام النيران شقة سكنية اليوم، وتمكن الأهالى بعد معاناة من السيطرة على الحريق . 

 
البداية عندما ارتفعت السنة اللهب من الطابق الرابع بشقة سكنية ملك " ا ن ا " 30 سنه عتمل،ومقيم بقرية شطانوف، وانتشرت النيران فى كافة أرجاء الشقة لتأكل كل ما أمامها . 
 
لم يجد الأهالى أمامهم سوى التوجية الى الإطفاء بما يملكون من طفايات صغيرة للحريق، وانطلقت السيدات لتشارك الرجال فى الإطفاء من خلال ملىء العديد من الاوانى، وسط حالة من الغضب لغياب سيارة إطفاء أو إسعاف بالقرية . 
 
فيما تمكن الأهالى من السيطرة على السنة النيران واطفائها ولكن بعد ان التهمت كل ما فيها من اثاث ومتاع .
 
فيما ناشدت القرية المسئولين ووجهت رسالة استغاثة الى اللواء سمير صلاح ابو زامل مدير أمن المنوفية بان يتم توفير سيارة حريق للقرية تخدمها وتحقق لها الامان .
 
 

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