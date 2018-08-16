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25 أغسطس أخر موعد لقبول أبحاث المؤتمر الدولى لجودة التعليم بجامعة المنوفية

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:28 م
25 أغسطس أخر موعد لقبول أبحاث المؤتمر الدولى لجودة التعليم بجامعة المنوفية جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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يعقد مركز ضمان الجودة بجامعة المنوفية المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان "جودة التعليم وريادة الأعمال"، وذلك في الفترة من 9 إلى 11من شهر سبتمبر 2018 المقبل ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء زهران عميدة كلية الصيدلة ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومقرر المؤتمر والدكتورة رانيا الشاذلي مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب وسكرتير المؤتمر .

وأكد الدكتور عادل مباركن أن هذا المؤتمر يسعى لربط التعليم بإتجاة الدولة نحو بناء المشاريع المختلفة سواء الصغيرة أو متناهية الصغر للشباب الخريجين، وهذا من شأنه يتطلب إعلاء ربط قيمة التعليم بالنباء الإقتصادي وإقامة المشروعات، مؤكدًا بأن ريادة الأعمال الآن أصبحت من متطلبات الفترة الحالية للتطوير.

وأشارت الدكتورة وفاء زهران إلى أن المؤتمر سوف يتناول عدة محاور هامة  وهي ‘‘الجودة وأثرها علي الإبتكار والتطوير المهني و لمحة من مجتمع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي والجديد في جودة التعليم، وأدوات الجودة في مواجهة التحديات المتعلقة بالمجتمعات الريادية، والتخطيط الإسترتيجي وإتخاذ القرار.

 كما أشارت الدكتورة رانيا الشاذلي، إلى أنه سوف يتم إعلان قبول الأبحاث المشاركة في هذا المؤتمر في موعد أقصاه 25 من أغسطس الحالى، وأكدت بأن هذا المؤتمر تجسيدًا للإهتمام المتزايد بفكر ريادة الأعمال وأيمانــًا بدوره الفعال في تعزيز الحياة الإقتصادية وذلك من خلال الإستجابة العامة للمستجدات المحلية والعالمية لدعم ثقافة ريادة الأعمال ومد جسور التعاون بين الجامعات ورواد الأعمال والتوسع في برنامج التعليم الريادي في الجامعات وإتاحة الفرصة في تبادل التجارب والخبرات مع المؤسسات التعليمية والمجتمعات المتميزة.


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