يحدث فى كفر الشيخ.. 20 دولة أجنبية تساعد فى تمكين المرأة الريفية اقتصادياً

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفد من قارات أفريقيا، أسيا، أمريكا اللاتينية من المتخصصين فى مجال برنامج"تمكين المرأة الريفية"، ويضم الوفد 31 ضيفاً يمثلون 20 دولة أجنبية لزيارة المشاريع الخاصة بتمكين المرأة داخل محافظة كفرالشيخ ومختلف الأنشطة الزراعية القومية التى قامت بها المرأة كأداة للتنمية الإقتصادية الشاملة بأبعادها الفعلية، وتبادل الخبرات، وذلك فى إطار برامج التعاون الفنى بين جمهورية مصر العربية ودول العالم الصديقة الذى اختتم أمس وكان قد بدأ الثلاثاء.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المرأة داخل محافظة كفرالشيخ نموذج للمرأة الواعية، والعمل على تنمية مشاركتها فى جميع النواحى السياسية والإقتصادية والإجتماعية، جعلها نموذج لجميع المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، فهناك تواصل مستمر لدعم المشروعات الخاصة بالمرأة فى ظل الإمكانيات المتاحة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تقام على أرض محافظة كفر الشيخ لتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة، وتحسين جودة الحياة لأبنائها، لافتاً أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية التى تم التخطيط لها والإنتهاء من دراستها وتنفيذها على ارض الواقع.

وذلك بحضور اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، الدكتورة هدى الطنبارى مقرر فرع المجلس القومى للمرآه بكفرالشيخ وعدد من القيادات التنفيذية.