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الخميس، 16 أغسطس 2018 05:55 م
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وفاة امرأة أرجنتينية بعد محاولة إجهاض بالمنزل باستخدام البقدونس

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:04 م
وفاة امرأة أرجنتينية بعد محاولة إجهاض بالمنزل باستخدام البقدونس جثه
كتبت فاطمة شوقى
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توفت إمرأة أرجنتينية تبلغ من العمر 34 عاما بعد محاولة اجهاض بالمنزل باستخدام البقدونس، وذلك بعد رفض مجلس الشيوخ الأرجنتينى مشروع قانونى لاضفاء الشرعية على الإجهاض.

ووفقا لصحيفة "الكوميرسيو" البيروفية فانه تم نقل المرأة فى مستشفى مانويل بلجرانو فى سان مارتن فى بوينس آيرس، بحالة خطيرة بعد أن حاولت اجراء عملية اجهاض فى المنزل بالبقدونس.

وبالاضافة الى ذلك، فإن المرأة تعرضت لازالة الرحم، وذلك لمحاولتها إجراء ثلاثة عمليات إجهاض.

وكان مجلس الشيوخ الأرجنتينى فى 9 أغسطس رفض مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض بعد نقاش تاريخى.

وصوت 38 عضوا فى مجلس الشيوخ ضد القانون الذي يسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل وينص على مجانية هذه العملية فى كل مراكز البلاد الصحية، فى حين أيده 31 عضوا وامتنع اثنان عن التصويت.

وينقسم المجتمع الأرجنتينى فضلا عن الأحزاب السياسية فى البلاد حول مشروع القانون منذ بادر إليه الرئيس ماوريسيو ماكرى الذى قال إنه يعارض الإجهاض.

ولا يمكن للأرجنتينيات راهنا الإجهاض بطريقة قانونية إلا فى حال الاغتصاب أو الخطر على صحة المرأة الحامل، إلا أن المنظمات غير الحكومية تشير إلى حصول 500 ألف عملية إجهاض فى العام.

ولا يزال الإجهاض غير قانونى فى بلدان كثيرة من بينها دول أمريكا اللاتينية باستثناء كوبا (منذ العام 1965) والأوروجواى (2012) ومدينة مكسيكو.

 


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